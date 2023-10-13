Александр Волкановски: выйду на бой с Махачевым свежим как ромашка

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски прокомментировал процесс подготовки к реваншу с действующим чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым.

Напомним, что австралиец подерется с россиянином на турнире UFC 294. Волкановски заменил бразильца Чарльза Оливейру в титульном бою. Южноамериканский спортсмен снялся с предстоящего поединка из‑за рассечения над бровью.

«Подготовка — это не весело. Не поймите меня неправильно, я дисциплинирован и собираюсь сделать это. Если вы увидите, как я тренируюсь в лагере — это тяжёлая работа, но в этот раз мне не нужно было истощать себя повреждениями. Я выйду туда без единого следа, свежий как ромашка. У меня никогда не было такого чёткого видения о том, что я собираюсь делать в бою, что кажется странным, потому что у меня было так мало времени. В других боях я готовлюсь к худшему, а тут у меня нет времени на это. Я обдумываю, что мне нужно сделать», — сказал Волкановски в интервью ESPN GB.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.