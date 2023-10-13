Ислам Махачев назвал Хабиба лучшим легковесом в истории ММА

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сравнил свой уровень величия с наследием легендарного Хабиба Нурмагомедова.

«Кто лучше — я или Хабиб? Я считаю, что Хабиб — лучший легковес в истории. Потому что он разрывал всех своих соперников, он не доводил дело до раздельного решения судей или близких боев. Он просто убивал всех в октагоне, понимаешь? Поэтому он лучший легковес. Но не только из-за боев, он еще великий человек, великая личность», — заявил Махачев в интервью TSN.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.