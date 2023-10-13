Гаджиев оценил шансы Хамзата Чимаева на победу в поединке против Камару Усмана

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на предстоящего поединка между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

Они сразятся в рамках турнира UFC 294 в ОАЭ.

Нигерийский спортсмен заменил Пауло Косту. Южноамериканский боец снялся с поединка из-за стафилококковой инфекции.

«Ему будет сложно против Камару Усмана, но есть два нюанса. Я при этом сказал, что ему будет сложно в пятираундовом бою, потому что я предполагал, что бой Чимаев — Усман должен быть главным, тогда он был бы пятираундовым. В трехраундовом бою это повышает шансы Хамзата, но они 50 на 50. Усман сейчас тоже не в лучшей форме, Хамзат продолжает, наверное, набирать. Да, Чимаев — фаворит, но с незначительным перевесом», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Гаджиева.

В сентябре 2022 года Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Он одержал победу над американцем в первом раунде, выполнив болевой прием.