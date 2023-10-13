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Виктория Дудакова поделилась ожиданиями от поединка между Махачевым и Волкановски

Бой состоится 21 октября в рамках турнира UFC 294.
13 октября 2023 16:08
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова высказалась о предстоящем титульном поединке между её соотечественником Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски.

«Мы не знаем, в каких кондициях находится Волкановски. Конечно, абсурдно лететь из Австралии из Абу-Даби за десять дней до поединка. Тут безумно жарко, влажный климат и немного кислорода. Волкановски никогда не сдается. Волкановски никогда не сдается. Оливейра может сдаться, если у него не будет получаться что-то. Но Александр будет рваться до последнего, как собака. Он ничего не теряет, так как он все равно останется чемпионом в полулегком весе. Но если Александр одержит победу, то он станет легендой», – приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

Волкановски встретится с Махачевым в октагоне 21 октября на турнире UFC 294. Ранее австралиец заменил в этом бою бразильского атлета Чарльза Оливейру, который получил травму. Бойцы уже проводили поединок на UFC 284. Тогда победу одержал россиянин.

источник: Mma.metaratings.ru
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