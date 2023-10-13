Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил готовить Махачева к бою против Волкановски

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему решил готовить российского бойца Ислама Махачева к титульному реваншу UFC в лёгком весе против австралийца Александра Волкановски.

Соперники сойдутся в октагоне на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

«Мы вместе всю жизнь. Но на вечерах боёв я не буду появляться. Я буду помогать им, и я буду говорить им: «Если хочешь этого, иди и забери это», — сказал Хабиб на YouTube-канале Anatomy of a Fighter.

Нурмагомедов за карьеру в ММА провёл 29 боёв и одержал 29 побед. Он прекратил выступления в октябре 2020 года.