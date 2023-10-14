Экс-чемпион UFC Иcраэль Адесанья решил приостановить свою карьеру

Новозеландский боец Иcраэль Адесанья заявил, что хочет взять продолжительный перерыв в ММА.

В сентябре 34-летний спортсмен потерпел поражение от Шона Стрикленда и потерял титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Теперь мне потребуется время, чтобы позаботиться о себе, и я не собираюсь драться в течение длительного времени. Я точно не собираюсь уходить на пенсию, потому что я знаю себя — я не уйду вот так. Я собираюсь исцелить себя. Вы еще долго не увидите меня в октагоне», — сказал Адесанья в подкасте «The Rock».

Добавим, что Исраэль провел в ММА 27 боев и одержал 24 победы. Новозеландский боец является двукратным чемпионом UFC в среднем весе.