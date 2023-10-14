Али Абдель-Азиз назвал дату возможного поединка между Махачевым и Гэтжи

ММА-менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что планирует организовать поединок между легковесами Исламом Махачевым и Джастином Гэтжи.

Отметим, что оба бойца являются клиентами Абдель-Азиза.

«Джастин Гэтжи проведет бой против Махачева, если Ислам победит Волкановски. Поединок состоится до Рамадана. Гэтжи сделал все, что нужно, чтобы получить титульный бой. А Чарльз Оливейра отстранил сам себя. Я сделаю все, чтобы мой план сработал. Ислам Махачев подерется с Джастином Гэтжи 9 февраля», — заявил Абдель-Азиз в интервью ESPN MMA.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.

В 2023 году Гэтжи провёл два поединка. В марте он победил Рафаэля Физиева, а в июле отправил в нокаут Дастина Порье.