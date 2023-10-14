Адесанья заявил, что поставил бы все свои деньги на Волкановски в поединке против Махачева

Новозеландский боец Исраэль Адесанья, ранее владевший титулом чемпиона UFC в среднем весе, поделился ожиданиями от боя Ислам Махачев – Александр Волкановски.

«У меня было чувство, что Волкановски победил в первом бою. Я так думал. По ходу боя Алекс выглядел всё более уверенным. На этот раз Волкановски выйдет на бой на коротком уведомлении. Ему нечего терять. Я чувствую, что Волкановски на этот раз остановит Ислама. Если бы я мог делать ставки, что мне запрещено, я знаю, на кого бы я поставил свои деньги», — рассказал Адесанья в интервью YouTube-каналу The Rock.

Исраэль провел в ММА 27 боев и одержал 24 победы. Ранее он заявил, что приостановит свою карьеру на неопределенный срок.

В активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.