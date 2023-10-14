Анкалаев отреагировал на решение Уокера съесть его фотографию перед UFC 294

Боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал эпатажный поступок своего ближайшего соперника, бразильца Джонни Уокера, который скушал фотографию россиянина на одной из тренировок.

«Честно, я позитивно отреагировал на этот ролик. Он хочет как-то раскрутить наш бой. Я должен был ему как-то ответить. Но получилось так, что я не ответил. Но я отвечу на все вопросы впереди, когда у нас будет бой. Будет очень интересно», — приводит слова спортсмена Sport24.

Анкалаев проведет бой против Уокера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.