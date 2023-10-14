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Анкалаев отреагировал на решение Уокера съесть его фотографию перед UFC 294

Поединок между соперниками состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.
14 октября 2023 17:27
автор: Степан Шереметьев

Боец UFC Магомед Анкалаев прокомментировал эпатажный поступок своего ближайшего соперника, бразильца Джонни Уокера, который скушал фотографию россиянина на одной из тренировок.

«Честно, я позитивно отреагировал на этот ролик. Он хочет как-то раскрутить наш бой. Я должен был ему как-то ответить. Но получилось так, что я не ответил. Но я отвечу на все вопросы впереди, когда у нас будет бой. Будет очень интересно», — приводит слова спортсмена Sport24.

Анкалаев проведет бой против Уокера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

источник: Sport24.ru
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