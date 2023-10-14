Махачев рассказал, в каких компонентах его превосходит Усман Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев объяснил, в каких боевых качествах он слабее, чем обладатель пояса Bellator Усман Нурмагомедов.

«Мы снимаем наши спарринги, чтобы посмотреть и разобрать ошибки. Не бывает такого, чтобы сняли спарринг и кому‑то скинули этот ролик. Есть ли что-то, в чём Усман лучше меня? Изгибы ног, как он в принципе наносит ими удары. Я так не могу, у меня ноги не так сильно развиты. Его передвижения… он лучше чувствует дистанцию, более быстрый», – приводит слова Махачева «Матч ТВ».

За свою карьеру в ММА Махачев провёл 25 боёв, одержал 24 победы и потерпел одно поражение. На счету Усмана Нурмагомедова 18 поединков и 18 побед.