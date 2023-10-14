Анкалаев объяснил слёзы после ничьей против Блаховича

Российский боец UFC Магомед Анкалаев j,]zcybkл, почему не сдержал слезы после ничьей в титульном поединке UFC против поляка Яна Блаховича.

«Почему я расплакался? Я думаю, я выиграл этот бой. Я пересмотрел его 3-4 раза. Этот бой не был зрелищным, но и скучным его нельзя назвать. Но я до сих пор чувствую, что выиграл этот бой. Сейчас задача — двигаться вперед и забрать свой пояс», — приводит слова спортсмена Sport24.

Напомним, что 21 октября Магомед Анкалаев проведет бой против бразильца Джонни Уокера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).