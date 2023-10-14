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Махачев раскрыл, кто составит тактику на реванш против Волкановски на турнире UFC 294

Поединок состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
14 октября 2023 21:41
автор: Степан Шереметьев

Российский боец Ислам Махачев дал комментарий перед титульным реваншем против представителя Австралии Александра Волкановски. В частности, спортсмен рассказал, кто составит для него тактику на предстоящий поединок, который возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

«Хавьер Мендес или Хабиб? Конечно, больше Хабиб. Он в этом плане больше разбирается. Не хочу принизить качества Хавьера, но человек, который занимался этим всю жизнь, знает лучше всех», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Отметим, что в активе Махачева 24 победы при одном поражении. 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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