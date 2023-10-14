Харитонов считает, что Александр Емельяненко позорит смешанные единоборства

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался об Александре Емельяненко, который находится в реабилитационном центре для лечения от алкогольной зависимости.

«Емельяненко — это просто кусок пьяного говна. Он опустил себя и наш вид спорта опускает. Плевать, что он показывает, что исправился и протрезвел. Это позор нашего спорта, алкоголик, насильник, преступник!» — приводит слова спортсмена Mma.metaratings.ru.

В своём последнем бою, который состоялся 26 мая, Емельяненко одержал победу над блогером и представителем поп-ММА Евгением Ершовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился во втором раунде – Александр применил болевой приём против своего соперника во втором раунде.