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Россиянка Ирина Алексеева уступила Мелиссе Диксон в бою на UFC Fight Night 230

Активность британки вылилась в поражение представительницы России.
15 октября 2023 08:07
автор: Виталий Стопин

Минувшей ночью в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 230. В одном из боёв россиянка Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг) среди женщин, встретилась с британкой Мелиссой Диксон.

Во втором раунде Диксон смогла пробить Ирину прямым ударом, после чего зажала россиянку у сетки и провела успешный тейкдаун. Алексеева попыталась выбраться из-под соперницы, однако несколько раз отдавала позицию, давая сопернице возможность для атак локтями.

В середине третьего раунда Алексеева провела успешный бросок, однако британка сумела подняться на ноги и вновь ответила тейкдауном, оказавшись сверху и удержав контроль над Ириной до финального гонга.

В итоге судьи единогласно отдали победу Мелиссе Диксон: 29-28, 30-27, 29-28.

Ирина Алексеева в ММА провела семь боёв — одержала пять побед при двух поражениях.

источник: «Советский спорт»
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