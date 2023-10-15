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Камил Гаджиев: не верю в то, что UFC откажется от антидопинговых мер

У организации возник конфликт с Антидопинговым агентством США.
15 октября 2023 12:34
автор: Никита Плохих

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался относительно прекращения сотрудничества USADA и UFC.

Соглашение сторон истечет по окончании 2023 года и не будет продлено.

«Нет, я думаю, что будет своя альтернатива, своя допинговая комиссия у UFC. Я не верю в то, что UFC откажется от антидопинговых мер и станет лигой допинга, потому что столько лет строили эту систему не для того, чтобы одним решением всё нарушить. Просто у UFC с USADA возникли где-то разногласия. Это может быть связано с чем угодно», - заявил Гаджиев в интервью «Советскому спорту».

Одной из причин прекращения сотрудничества называется ситуация с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. Ирландец выпал из пула тестирования из-за длительного простоя после травмы в последнем поединке против Дастина Порье. По правилам USADA, прежде чем вернуться к выступлениям, Макгрегор должен находиться в пуле тестирования как минимум на протяжении шести месяцев.

8 октября Макгрегор вернулся в пул USADA. Ранее он анонсировал поединок с американцем Майклом Чендлером в декабре 2023 года. Однако это нарушает правила, установленные в UFC USADA.

источник: «Советский спорт»
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