Волкановски оценил шансы Чимаева одержать победу над Усманом на UFC 294

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски спрогнозировал развитие событий в поединке между нигерийцем Камару Усманом и чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Сможет ли Усман выдержать его удары? Я думаю, что сможет. Но, если его подведёт бензобак, учитывая давление, которое будет оказывать Чимаев, Усмана ждёт тяжёлый нокаут. Но если Усман будет в форме, будет хорошо защищаться от тейкдаунов, то нас ждёт захватывающий поединок», – сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

За свою карьеру в ММА Чимаев принял участие в 12 поединках и во всех одержал победы. На счету Усмана 23 боя, 20 побед и три проигрыша, включая две последние неудачи с британцем Леоном Эдвардсом.