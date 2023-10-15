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Усман рассказал о своей реакции по поводу организации поединка против Чимаева

Атлеты сойдутся в октагоне 21 октября.
15 октября 2023 20:21
автор: Глеб Шевяков

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе, представитель Нигерии Камару Усман рассказал, как отреагировал на организацию боя с российским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Поединок пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу‑Даби. Ранее президент промоушена Дэйна Уайт сообщил, что победитель станет следующим соперником американца Шона Стрикленда за звание чемпиона в среднем весе.

«Когда мне позвонили, я только вышел из зала. Очевидно, это моя работа, это то, чем я занимаюсь. Я профессионал. Затем мне позвонил мой менеджер, и я сразу пришёл в возбуждение. Вас волнует то, что может произойти, будто я имею шанс выиграть в лотерею миллиард долларов. Так что я взволнован. Я позвонил своим тренерам, и никто меня не отговаривал. Я сказал: «Дайте мне проспаться». На следующий день я проснулся готовым и написал менеджеру: «Давай сделаем это», – приводит слова 36-летнего бойца TMZ.

За свою карьеру в ММА Чимаев принял участие в 12 поединках и во всех одержал победы. На счету Усмана 23 боя, 20 побед и три проигрыша.

источник: TMZ.com
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