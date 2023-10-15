Магомед Анкалаев: постараюсь сделать максимум, чтобы победить Уокера досрочно

Российский боец смешанных боевых единоборств Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от своего противостояния с представителем Бразилии Джонни Уокером.

Очный поединок атлетов состоится 21 октября на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я знаю, что это очень яркий боец, который дерется. Пытается делать то, что есть у него — это нестандартная ударная техника. Про слабые стороны не могу сказать. Не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне что-то показать в борьбе. Я постараюсь сделать максимум, чтобы победить досрочно. Встреча будет очень зрелищной», – приводит слова россиянина MMA.Metaratings.ru.

За свою карьеру в ММА Анкалаев провёл 18 боев, одержал 17 побед и потерпел одно поражение. На счету Уокера 27 поединков, 20 побед и семь проигрышей.