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Фраза Махачева о замене на UFC 294 войдет в историю промоушена

21 октября российский боец встретится с Александром Волкановски.
16 октября 2023 08:08
автор: Виталий Овсянников

Президент UFC Дана Уайт заявил, что его восхитила фраза Ислама Махачева о замене Чарльза Оливейры в мейн-ивенте UFC 294.

Напомним, изначально российский боец должен был встретиться с бразильцем, но он получил травму. В итоге Ислам Махачев проведет бой против Александра Волкановски.

«Я зачитаю вам цитату Ислама, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Ему на коротком уведомлении предлагают бой с Волком, и он говорит: «Что представляет собой этот титул? Он означает, что ты лучший в мире, а если ты лучший в мире, не имеет значения, кого выставят против тебя. Что мне сказать? Нет? Никогда! Давайте сделаем это!» – заявил Уайт на пресс-конференции.

Напомним, 21 октября на UFC 294 российский боец встретится с Александром Волкановски, которого уже побеждал в феврале этого года. В активе Махачева 24 победы при одном поражении. На счету Волкановски 28 боев, 26 викторий и две неудачи.

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