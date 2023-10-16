Анкалаев – о бразильце Уокере, который съел его фотографию: это он зря. Схватит жесткий удар

Топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев отреагировал на поведение бразильца Джонни Уокера, который съел фотографию своего соперника перед боем.
«Это зря. Но он пиарит бой, как может.
А так, он будет на меня прыгать и схватит жесткий удар», – сказал Анкалаев ТАСС.
Поединок между Анкалаевым и Уокером пройдет в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Добавим, в активе Анкалаева 20 профессиональных поединков, в которых он одержал 18 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок завершился вничью.
В то же время, на счету Уокера 21 победа и семь неудач.
источник: ТАСС