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Анкалаев – о бразильце Уокере, который съел его фотографию: это он зря. Схватит жесткий удар

Бойцы встретятся на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
16 октября 2023 10:14
автор: Александр Бойченко

Топовый российский полутяжеловес Магомед Анкалаев отреагировал на поведение бразильца Джонни Уокера, который съел фотографию своего соперника перед боем.

«Это зря. Но он пиарит бой, как может.

А так, он будет на меня прыгать и схватит жесткий удар», – сказал Анкалаев ТАСС.

Поединок между Анкалаевым и Уокером пройдет в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Добавим, в активе Анкалаева 20 профессиональных поединков, в которых он одержал 18 побед, потерпел одно поражение и еще один поединок завершился вничью.

В то же время, на счету Уокера 21 победа и семь неудач.

источник: ТАСС
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