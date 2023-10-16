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Коста рассказал подробности о своей болезни, из-за которой он снялся с боя против Чимаева

Поединок должен был состояться 21 октября на турнире UFC 294.
16 октября 2023 10:21
автор: Виталий Овсянников

Бразильский боец Пауло Коста поделился подробностями по поводу своего снятия с поединка против Хамзата Чимаева.

«Проблема в том, что стафилококковая инфекция – это не шутка, я заболел ею в Бразилии. Я принимал антибиотики, чтобы убить её. Казалось, что всё решено, поэтому я приехал в Абу-Даби, но всё оказалось ещё хуже, чем раньше. За пять недель до боя была сделана операция, чтобы всё почистить и ещё 14 дней пить антибиотики. Они сказали, что нет возможности выпустить меня на бой 21-го числа», – сказал Коста в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Пауло Коста не сможет принять участие в бое против Хамзата Чимаева на UFC 294. Сегодня, 12 октября, стало известно о том, что бывший чемпион промоушена в полусреднем дивизионе Камару Усман заменит бразильца и проведет поединок против представителя ОАЭ.

источник: «Советский спорт»
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