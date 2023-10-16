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Камил Гаджиев объяснил, в каком случае Усман был бы фаворитом в бою с Чимаевым

Поединок пройдет в ночь с 21 на 22 октября.
16 октября 2023 11:44
автор: Александр Бойченко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего поединка в среднем весе между нигерийцем Камару Усманом и чеченцем Хамзатом Чимаевым на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это крутейший бой, который, если бы не бой Волкановски с Исламом , должен был бы быть главным в любом турнире.

Если бы бой был пятираундовый, и сейчас, наверное, многие удивятся, я бы вообще сказал, что Усман фаворит. Сколько раз он дрался в пятираундовых боях! Поэтому здесь то, что бой будет трехраундовый и не главный бой вечера, конечно, в пользу Хамзата. Пускай он этим преимуществом воспользуется», – сказал Гаджиев в своем Youtube-канале.

За свою карьеру в ММА Чимаев принял участие в 12 поединках и во всех одержал победы. На счету Усмана 23 боя, 20 побед и три проигрыша.

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