Ислам Махачев рассказал о главном пророчестве Абдулманапа Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, как его бывший тренер Абдулманап Нурмагомедов предсказал то, что он станет чемпионом UFC.

«Я тренируюсь с Хабибом еще с юного возраста, и мне всегда приходилось нелегко. Но эти раунды помогли мне стать лучше, потому что если тебе тяжело на тренировках, то будет легко в бою. Мой тренер Абдулманап говорил нам, что Хабиб станет чемпионом и когда он завершит карьеру, то Ислам придет на его место и заберет пояс», – приводит слова Махачева YouTube-канал UFC.

Добавим, в ходе профессиональной карьеры Махачев одержал 24 победы при одном поражении. В следующем поединке россиянин проведет вторую защиту чемпионского титула в бою против Алекса Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).