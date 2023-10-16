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Ислам Махачев рассказал о главном пророчестве Абдулманапа Нурмагомедова

В ближайшем бою россиянин сразится с Алексом Волкановски.
16 октября 2023 12:27
автор: Александр Бойченко

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, как его бывший тренер Абдулманап Нурмагомедов предсказал то, что он станет чемпионом UFC.

«Я тренируюсь с Хабибом еще с юного возраста, и мне всегда приходилось нелегко. Но эти раунды помогли мне стать лучше, потому что если тебе тяжело на тренировках, то будет легко в бою. Мой тренер Абдулманап говорил нам, что Хабиб станет чемпионом и когда он завершит карьеру, то Ислам придет на его место и заберет пояс», – приводит слова Махачева YouTube-канал UFC.

Добавим, в ходе профессиональной карьеры Махачев одержал 24 победы при одном поражении. В следующем поединке россиянин проведет вторую защиту чемпионского титула в бою против Алекса Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: UFC Russia
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