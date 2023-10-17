Волкановски готов подраться против Топурии после реванша с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил о готовности провести защиту титула.

Отметим, что австралийскому спортсмену скоро предстоит сразиться в поединке в другом дивизионе. 21 октября он встретится с Исламом Махачевым в бою за титул в лёгком весе. Волкановски заменил бразильца Чарльз Оливейра, который снялся из-за травмы глаза. Поединок пройдёт на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Да, я все еще планирую подраться в январе с Илией Топурией. Переговоры на этот счет были, но все сводится к тому, что я хочу защищать титул. Я намерен стать двойным чемпионом и не хочу заставлять полулегкий вес ждать меня», — заявил Волкановски в интервью MMA Hour.

Отметим, что грузин Топурия является непобеждённым бойцом. Его бой с Волкановски запланирован на 20 января, когда пройдет UFC 297.