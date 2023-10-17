Умар Нурмагомедов потерял одну позицию в обновлённом рейтинге UFC

UFC опубликовал новый рейтинг бойцов организации по весовым категориям.

Отметим, что список в легчайшем весе возглавляет американец Алджэмейн Стерлинг. Чемпионом данного дивизиона является ещё один представитель США Шон О'Мэлли

Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов опустился с 11-го на 12-е место. Он не дрался с января из-за травмы,

В рейтинге вне весовых категорий первым идёт американский тяжеловес Джон Джонс. На второй строчке - австралиец Александр Волкановски. Третье место занимает россиянин Ислам Махачев. Два последних бойца встретятся 21 октября в Абу-Даби.