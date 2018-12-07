Холлоуэй и Ортега сделали вес перед боем на турнире UFC 231 - Советский спорт
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    • ММА07 декабря 2018 21:16Источник: UFC.com

    Холлоуэй и Ортега сделали вес перед боем на турнире UFC 231

    В преддверии титульного поединка UFC в полулегком весе, в котором встретятся чемпион организации Макс Холлоуэй и претендент Брайан Ортега, бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

    По ее итогам Холлоуэй показал на весах 65,5 кг, а его соперник оказался немного тяжелее — 65,6 кг.

    Добавим, что вес участницы со-главного боя Валентины Шевченко составил 55,7 килограмма, а ее оппонентки Джоанны Еджейчик — 55,8 килограмма.

    Добавим, что турнир по смешанным единоборствам UFC 231 состоится 9 декабря в Торонто (Канада).

    #смешанные единоборства#холлоуэй макс#ортега ариэль#ufc#шевченко валентина#еджейчик джоанна
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