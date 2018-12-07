Холлоуэй и Ортега сделали вес перед боем на турнире UFC 231

ММА 07 декабря 2018 21:16 Источник: UFC.com

В преддверии титульного поединка UFC в полулегком весе, в котором встретятся чемпион организации Макс Холлоуэй и претендент Брайан Ортега, бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По ее итогам Холлоуэй показал на весах 65,5 кг, а его соперник оказался немного тяжелее — 65,6 кг.

Добавим, что вес участницы со-главного боя Валентины Шевченко составил 55,7 килограмма, а ее оппонентки Джоанны Еджейчик — 55,8 килограмма.

Добавим, что турнир по смешанным единоборствам UFC 231 состоится 9 декабря в Торонто (Канада).