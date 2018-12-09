Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC

Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, стала новой чемпионкой UFC в весовой категории до 57 кг.
В тяжелом бою, который прошел всю дистанцию, Валентина взяла верх над представительницей Польши Джоанной Еджейчик.
По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Шевченко со счетом 49:46.
By unanimous decision! #UFC231 pic.twitter.com/tk14Ihj2js— UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.
В 2017 году Валентина не смогла отобрать чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг у бразильянки Аманды Нуньес.
💃 💃 💃 💃@BulletValentina #UFC231 pic.twitter.com/QM2KFKzauR— UFC (@ufc) 9 декабря 2018 г.