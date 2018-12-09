Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC - Советский спорт
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    • ММА09 декабря 2018 08:30Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC

    Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, стала новой чемпионкой UFC в весовой категории до 57 кг.

    В тяжелом бою, который прошел всю дистанцию, Валентина взяла верх над представительницей Польши Джоанной Еджейчик.

    По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Шевченко со счетом 49:46.

    В 2017 году Валентина не смогла отобрать чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг у бразильянки Аманды Нуньес.

    #еджейчик джоанна#шевченко валентина#ufc
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