Валентина Шевченко стала чемпионкой UFC

ММА 09 декабря 2018 08:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Валентина Шевченко, представляющая Кыргызстан, стала новой чемпионкой UFC в весовой категории до 57 кг.

В тяжелом бою, который прошел всю дистанцию, Валентина взяла верх над представительницей Польши Джоанной Еджейчик.

По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Шевченко со счетом 49:46.

В 2017 году Валентина не смогла отобрать чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг у бразильянки Аманды Нуньес.