Кевин Ли – Хабибу Нурмагомедову: Продолжай работать и получишь супербой - Советский спорт
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    • ММА15 декабря 2018 06:26Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Кевин Ли – Хабибу Нурмагомедову: Продолжай работать и получишь супербой

    В крайнем поединке уроженец Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора.

    Американский боец UFC Кевин Ли высказался о возможном поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и непобежденного боксера Флойда Мэйвезера.

    «Посмотрите на Хабиба: он выиграл один поединок и уже собрался драться с Мейвезером за 100 млн долларов. Хорош, это не так работает. Это марафон. Продолжай работать, убирай претендентов и затем, возможно, получишь супербой.

    Жорж Сен-Пьер защитил титул девять или десять раз, прежде чем заговорил о подобном. В спорте так и должно быть. Давайте вернемся к настоящему спорту», – приводит слова Ли "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Mania.

    Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может подраться с Мэйвезером, если получит длительную дисквалификацию в связи с потасовкой после боя с Макгрегором.

    #ufc#нурмагомедов хабиб#ли кевин#мэйвезер-младший флойд
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