Кевин Ли – Хабибу Нурмагомедову: Продолжай работать и получишь супербой

ММА 15 декабря 2018 06:26 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке уроженец Дагестана победил ирландца Конора Макгрегора.

Американский боец UFC Кевин Ли высказался о возможном поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и непобежденного боксера Флойда Мэйвезера.

«Посмотрите на Хабиба: он выиграл один поединок и уже собрался драться с Мейвезером за 100 млн долларов. Хорош, это не так работает. Это марафон. Продолжай работать, убирай претендентов и затем, возможно, получишь супербой.

Жорж Сен-Пьер защитил титул девять или десять раз, прежде чем заговорил о подобном. В спорте так и должно быть. Давайте вернемся к настоящему спорту», – приводит слова Ли "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Mania.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может подраться с Мэйвезером, если получит длительную дисквалификацию в связи с потасовкой после боя с Макгрегором.