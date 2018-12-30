Нуньес нокаутировала "Сайборг" Жустино и стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях (видео) - Советский спорт
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ММА30 декабря 2018 08:02Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Нуньес нокаутировала "Сайборг" Жустино и стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях (видео)

Бразильянка Аманда Нуньес одержала яркую победу над соотечественницей Крис "Сайборг" Жустино.

Жустино долгое время возглавляла неофициальный рейтинг лучших женщин бойцов независимо от весовой категории.

С первых секунд боя соперницы обрушили друг на друга град ударов. Нуньес удачно встретила "Сайборг" двухударной комбинацией, а затем добила грозную соперницу у сетки. Поединок продолжался 51 секунду.

Таким образом, Нуньес отобрала у оппонентки чемпионский пояс UFC в полулегком весе. Также она является действующей чемпионкой мира в легчайшем весе. Раньше ни одной женщине не удавалось владеть титулами в двух категориях.

#нуньес аманда#жустино крис#ufc
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