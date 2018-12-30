Нуньес нокаутировала "Сайборг" Жустино и стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях (видео)

Бразильянка Аманда Нуньес одержала яркую победу над соотечественницей Крис "Сайборг" Жустино.
Жустино долгое время возглавляла неофициальный рейтинг лучших женщин бойцов независимо от весовой категории.
С первых секунд боя соперницы обрушили друг на друга град ударов. Нуньес удачно встретила "Сайборг" двухударной комбинацией, а затем добила грозную соперницу у сетки. Поединок продолжался 51 секунду.
OH MY GOD AMANDA NUNES!!!!!!!#UFC232 pic.twitter.com/EzyAhUYeSR— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.
THE BADDEST WOMAN ON THE PLANET!!!@Amanda_Leoa #UFC232 pic.twitter.com/miyNd7xBwb— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.
Таким образом, Нуньес отобрала у оппонентки чемпионский пояс UFC в полулегком весе. Также она является действующей чемпионкой мира в легчайшем весе. Раньше ни одной женщине не удавалось владеть титулами в двух категориях.
The first female Champ Champ!!#UFC232 @Amanda_Leoa pic.twitter.com/GEYAOU1LwR— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.