Нуньес нокаутировала "Сайборг" Жустино и стала чемпионкой UFC в двух весовых категориях (видео)

Жустино долгое время возглавляла неофициальный рейтинг лучших женщин бойцов независимо от весовой категории.

С первых секунд боя соперницы обрушили друг на друга град ударов. Нуньес удачно встретила "Сайборг" двухударной комбинацией, а затем добила грозную соперницу у сетки. Поединок продолжался 51 секунду.

