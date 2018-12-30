Джон Джонс досрочно победил Густафссона и снова стал чемпионом UFC в полутяжелом весе (видео) - Советский спорт
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ММА30 декабря 2018 08:39Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Джон Джонс досрочно победил Густафссона и снова стал чемпионом UFC в полутяжелом весе (видео)

Американец Джон Джонс вернул себе чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.

Джонс вернул в октагон после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. Его соперником был швед Александр Густафссон, которого Джон ранее побеждал в упорном бою решением судей.

Два раунда соперники провели в стойке, где были предельно осторожны. В третьем раунде Джонс провел тейкдаун, после чего обрушил на голову соперника серию ударов, и рефери остановил бой.

Ранее от чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе отказался Даниэль Кормье, который также является действующим чемпионом в тяжелом весе.

#джонс джон#густафссон александр#ufc#кормье даниэль
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