Джон Джонс досрочно победил Густафссона и снова стал чемпионом UFC в полутяжелом весе (видео)

Американец Джон Джонс вернул себе чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе.
Джонс вернул в октагон после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. Его соперником был швед Александр Густафссон, которого Джон ранее побеждал в упорном бою решением судей.
Два раунда соперники провели в стойке, где были предельно осторожны. В третьем раунде Джонс провел тейкдаун, после чего обрушил на голову соперника серию ударов, и рефери остановил бой.
"The goal is to finish this fight, and that's what I'll do. I'll finish this fight."@JonnyBones at the press conference on Thursday 😳 #UFC232 pic.twitter.com/oADLr4HxOq— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.
Ранее от чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе отказался Даниэль Кормье, который также является действующим чемпионом в тяжелом весе.
"Daddy's home, DC."@JonnyBones has words for his biggest rival. #UFC232 pic.twitter.com/rhS0GyY2qX— UFC (@ufc) 30 декабря 2018 г.