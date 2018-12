Джон Джонс досрочно победил Густафссона и снова стал чемпионом UFC в полутяжелом весе (видео)

Джонс вернул в октагон после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. Его соперником был швед Александр Густафссон, которого Джон ранее побеждал в упорном бою решением судей.

Два раунда соперники провели в стойке, где были предельно осторожны. В третьем раунде Джонс провел тейкдаун, после чего обрушил на голову соперника серию ударов, и рефери остановил бой.

"The goal is to finish this fight, and that's what I'll do. I'll finish this fight."@JonnyBones at the press conference on Thursday 😳 #UFC232 pic.twitter.com/oADLr4HxOq