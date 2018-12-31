Менеджер Нурмагомедова: Мэйвезер умолял о бое. Если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку - Советский спорт
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ММА31 декабря 2018 19:08Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Менеджер Нурмагомедова: Мэйвезер умолял о бое. Если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку

Ранее американец победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что американский боксер Флойд Мейвезер хочет провести бой с его клиентом.

«Мы переписывались последний месяц, и если он скажет, что такого не было, я опубликую переписку. Не ври, Флойд. Он умоляет о бое. Я сказал, что ему уже 57 лет, его тело слабое, руки хрупкие, голова маленькая. Люди думают, что я сумасшедший, но мне кажется, что Хабиб надерет его задницу. Он думает, что Хабиб – это легкие деньги, но Хабиб намного моложе, сильнее и жестче, чем Конор, который дотянул до 11-го раунда. Конор сдался, он слабак. Хабиб не слабак.

Мейвезер – не боец, а спортсмен. В UFC нужно быть бойцом. Если мы поймаем его на улице, то надерем ему задницу, потому что он не сможет защититься. У него недостаточно духа для реального боя. Хабиб готов драться в лифте, телефонной будке, где угодно. Флойд может только на боксерском ринге. У него нет яиц для того, чтобы пойти в UFC. Мы готовы драться с ним по правилам бокса и без проблем надерем ему задницу», – приводит слова Абдельазиза "Газета.Ru" со ссылкой на MMA Fighting.

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