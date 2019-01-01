Даниэль Кормье: Готов провести бой против Миочича. Это уважаемый боец, и я дал ему обещание - Советский спорт
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ММА01 января 2019 16:29Источник: MMAjunkieАвтор: Гичунцев Артур

Даниэль Кормье: Готов провести бой против Миочича. Это уважаемый боец, и я дал ему обещание

В крайнем поединке американец победил Деррика Льюиса.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал о планах на будущее.

"У меня есть проблемы со здоровьем, поэтому сейчас я не выступаю. Но я хочу остаться в спорте. В 2018 году я пережил всякое. Сейчас мне 40 лет, и когда ты дерешься три раза в год, приходится платить за это.

Я сказал Уайту, что до сих пор рассматриваю вариант с боем против Леснара. Но для начала надо пройти допинг-тесты. Если он не сможет это сделать, то я готов провести еще один бой против Стипе Миочича. Это очень уважаемый боец, и я дал ему обещание", – сказал Кормье для MMA Junkie.

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