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ММА03 января 2019 11:43Источник: MMA FightingАвтор: Спирин Дмитрий

Джон Джонс планирует провести три боя в 2019 году

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс хочет трижды выйти в октагон в 2019 году.

«Я расписал следующий год и точно выбью из него все дерьмо. Хочу подраться три раза в 2019-м и не оставить сомнений в своем превосходстве. Я сделаю это из азарта, но также потому, что мои фанаты этого заслужили.

Так что все бойцы моего дивизиона – вставайте в очередь. Король вернулся, и теперь всем, кроме меня, тяжело заснуть. Та же корона, то же господство, новые лица и еще больше боли. Вот что я принесу в 2019-й», – заявил Джонс.

30 декабря Джон Джонс вернулся в ММА после 15-месячной дисквалификации за применение допинга и нокаутировал шведа Александра Густафссона в бою за титул в полутяжелом весе.

#джонс джон#ufc
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