Макгрегор попросил организовать выставочный бой с Наcукавой

ММА 07 января 2019 12:58 Источник: Twitter.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор хочет провести выставочный поединок с японским бойцом ММА и кикбоксинга Тенсином Наcукавой.

«Я хочу поехать в Токио, чтобы провести выставочный бой против Тенсина Наcукавы. До начала лета. Пожалуйста, договоритесь об этом. Искренне ваш, двукратный чемпион», - написал Макгрегор в своем Twitter.

Напомним, что 20-летний Насукава 31 декабря провел поединок по правилам бокса с Флойдом Мейвезером и проиграл уже в первом раунде после трех нокдаунов. Макгрегор 7 октября проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову бой за титул чемпиона UFC в легком весе.