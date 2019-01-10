Макгрегор может провести второй боксерский поединок в карьере

ММА 10 января 2019 14:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Конор Макгрегор 7 октября проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову бой за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ирландский боец может провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира Поли Малиньяджи. По информации нескольких источников, представители бойцов ведут переговоры.

Отметим, что Малиньяджи был спарринг-партнером Макгрегора перед его боем с Флойдом Мейвезером. Ирландец тогда проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Недавно Макгрегор выложил фотографию и видео в социальную сеть, на которых он превосходит Малиньяджи во время спарринга. Позже бойцы критически высказывались в адрес друг друга.