Макгрегор может провести второй боксерский поединок в карьере - Советский спорт
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ММА10 января 2019 14:47Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Макгрегор может провести второй боксерский поединок в карьере

Конор Макгрегор 7 октября проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову бой за титул чемпиона UFC в легком весе.

Ирландский боец может провести поединок по правилам бокса с экс-чемпионом мира Поли Малиньяджи. По информации нескольких источников, представители бойцов ведут переговоры.

Отметим, что Малиньяджи был спарринг-партнером Макгрегора перед его боем с Флойдом Мейвезером. Ирландец тогда проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

Недавно Макгрегор выложил фотографию и видео в социальную сеть, на которых он превосходит Малиньяджи во время спарринга. Позже бойцы критически высказывались в адрес друг друга.

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