Емельяненко признан лучшим бойцом, возобновившим карьеру в 2018 году - Советский спорт
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ММА11 января 2019 13:34Источник: Combat PressАвтор: Липкин Антон

Емельяненко признан лучшим бойцом, возобновившим карьеру в 2018 году

Российский боец Bellator провел в прошлом году два боя.

Российский боец Bellator Федор Емельяненко признан американским изданием Combat Press лучшим бойцом, вернувшимся на ринг в 2018 году.

В прошлом году 42-летний Емельяненко провел два поединка и одержал в них две победы. В апреле в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе он на первой же минуте боя нокаутировал американца Фрэнка Мира, а в октябре в полуфинале Гран-при в конце первого раунда отправил в нокаут еще одного бойца из США – Чела Соннена.

Напомним, 26 января в Лос-Анджелесе в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при Емельяненко проведет бой с Райаном Бейдером из США.

Лучшие бойцы России на данный момент. Кто они?

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