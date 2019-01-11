Емельяненко признан лучшим бойцом, возобновившим карьеру в 2018 году

Российский боец Bellator провел в прошлом году два боя.
Российский боец Bellator Федор Емельяненко признан американским изданием Combat Press лучшим бойцом, вернувшимся на ринг в 2018 году.
Combat Press 2018 MMA Awards: Comeback Fighter of the Year – Fedor Emelianenko https://t.co/V590k4KmuG #MMA #Bellator198 #Bellator208— Combat Press (@CombatPress) January 10, 2019
В прошлом году 42-летний Емельяненко провел два поединка и одержал в них две победы. В апреле в четвертьфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе он на первой же минуте боя нокаутировал американца Фрэнка Мира, а в октябре в полуфинале Гран-при в конце первого раунда отправил в нокаут еще одного бойца из США – Чела Соннена.
Напомним, 26 января в Лос-Анджелесе в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при Емельяненко проведет бой с Райаном Бейдером из США.