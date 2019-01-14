Диас – Нурмагомедову: Я дал тебе леща. Живите с этим, ссыкуны - Советский спорт
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ММА14 января 2019 07:54Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Диас – Нурмагомедову: Я дал тебе леща. Живите с этим, ссыкуны

Слова Диаса приводит "Газета.Ru" со ссылкой на его профиль в социальной сети.

Американский боец UFC Нэйт Диас вмешался в конфликт российского бойца Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

В социальной сети Диас написал уроженцу Дагестана: "Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны".

Действующий чемпион организации ответил : "Ты прятался за охраной и сбежал, трус. Все видно на видео. Мы просто разгромили твою команду той ночью, сопляк".

Ранее Нурмагомедов ответил Макгрегору, который заявил, что россиянин постоянно жаловался судьям во время их поединка.

По информации СМИ, Нурмагомедов и Макгрегор могут провести еще один бой в апреле 2019 года.

Нурмагомедов – Макгрегору: Ты будешь жить с этим позором всю жизнь

#нурмагомедов хабиб#диас нэйт#макгрегор конор#ufc#смешанные единоборства
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