Миочич вызвал Кормье на бой-реванш

ММА 14 января 2019 16:29 Источник: Twitter.com

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич вновь вызвал действующего обладателя титула Даниэля Кормье на реванш.

«Даниэль, 20 марта уже совсем скоро. Давай все утрясем и договоримся до того, ты задуешь свечи на торте», — написал Миочич в своем аккаунте Twitter.

Ранее Кормье заявил, что не против того, чтобы провести еще один бой против Миочича.