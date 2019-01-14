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ММА14 января 2019 16:29Источник: Twitter.com

Миочич вызвал Кормье на бой-реванш

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич вновь вызвал действующего обладателя титула Даниэля Кормье на реванш.

«Даниэль, 20 марта уже совсем скоро. Давай все утрясем и договоримся до того, ты задуешь свечи на торте», — написал Миочич в своем аккаунте Twitter.

Ранее Кормье заявил, что не против того, чтобы провести еще один бой против Миочича.

#смешанные единоборства#миочич стипе#кормье даниэль
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