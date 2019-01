Миочич вызвал Кормье на бой-реванш

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич вновь вызвал действующего обладателя титула Даниэля Кормье на реванш.

«Даниэль, 20 марта уже совсем скоро. Давай все утрясем и договоримся до того, ты задуешь свечи на торте», — написал Миочич в своем аккаунте Twitter.

Ранее Кормье заявил, что не против того, чтобы провести еще один бой против Миочича.

.@dc_mma March 20 is coming up quick. Let’s settle this and get this fight on the books before you blow the candles out on that cake.