Барнетт согласен на второй бой с Александром Емельяненко

ММА 15 января 2019 12:12 Источник: bloodandsweat.ru Автор: Сметанникова Дарья

Первый бой между Джошем Барнеттом и Александром Емельяненко в мае 2006 года на турнире PRIDE завершился победой американца болевым приемом во втором раунде.

Барнетт сообщил, что не отказался бы от второго поединка с россиянином.

«О, я без сомнений подрался бы с Александром. Все хотят реванш со мной, пока не окажутся со мной в ринге. Я точно не проиграю в реванше. Я постараюсь провести лучший, и неважно, будет это он или кто-то другой. Я знаю, что в России много сильных бойцов, с кем бы я мог войти в клетку. Могу ли я провести бой в России? Да, я точно уверен, что Россия — это место для меня.

Я ждал от России холод, снег, и я получил все этого. Это мой второй визит в Россию, до этого я был на Дальнем Востоке. Из русских слов я знаю «спасибо», «доброе утро», добрый день", ***** , «баня». Меня так отделали вениками в бане, что я заговорил на японском. Мне хотелось бы узнать побольше о России, увидеть побольше людей. И мне нравится здешняя еда, украинская, грузинская», - приводит слова Барнетта Blood&Sweat.

В активе 41-летнего американца в карьере 35 побед и восемь поражений. У 37-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.