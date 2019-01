Сехудо пришел на дуэль взглядов с Диллашоу с резиновой змеей (видео)

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо устроил шоу на дуэли взглядов перед боем с чемпионом организации в легчайшем дивизионе Ти Джеем Диллашоу.

31-летний американец появился перед зрителями с пакетом, из которого достал змею. После этого он ударил ее об пол и выкинул в зал. Оказалось, что змея была резиновой.

When Dana White handed Henry Cejudo that bag I thought maybe one of the new UFC belts in there to reveal. Imagine my disappointment. pic.twitter.com/6AvULaKSet