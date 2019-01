Петтис проведет бой против Томпсона 23 марта на турнире UFC в Нэшвилле

Петтис проведет бой со Стивеном Томпсоном в полусреднем весе 23 марта на турнире UFC в Нэшвилле. Об этом сообщила пресс-служба UFC.

Nashville, get ready!



We head back to the Music City with a welterweight war between @WonderboyMMA & @ShowtimePettis!



See you March 23! #UFCNashville pic.twitter.com/HLRqpsDdpN