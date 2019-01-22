Отец Нурмагомедова назвал трех бойцов, после встречи с которыми Хабиб завершит карьеру - Советский спорт
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ММА22 января 2019 16:13Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Отец Нурмагомедова назвал трех бойцов, после встречи с которыми Хабиб завершит карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов защитил титул 6 октября в бою с ирландцем Конором Макгрегором.

Отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов назвал имена трех бойцов, с которыми Хабиб встретится до завершения карьеры.

Абдулманап выложил в инстаграм фотографию сына, на которой написано «Сен-Пьер, Фергюсон, Мейвезер. Три парня. А потом завершить карьеру и стать величайшим спортсменом в истории». Под постом специалист подписал: «Вы к этому как относитесь уважаемые болельщики? После этих боев я думаю с нас достаточно!!!».

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Вы к этому как относитесь уважаемые болельщики? После этих боев я думаю с нас достаточно!!!

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

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