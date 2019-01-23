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ММА23 января 2019 12:14Автор: Сметанникова Дарья

Бывший чемпион UFC Вердум спас тонущих детей

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум рассказал, как спас тонущего ребенка в Калифорнии.

«Когда мы увидели пожарную машину, которая остановилась перед нами, я сказал, что помогу. Моя жена не хотела меня отпускать, потому что посчитала это опасным. Я посмотрел в море, там были две крошечные головы, кричащие «помогите». До них было где-то 70 метров. Когда спасатель схватил доску, я сбросил одежду и побежал за ним. Я взял плавательный жилет, набросил на себя и поплыл за спасателем. Я сказал спасателю забрать девочку, а сам вытащил мальчика, который уже сильно ослаб к тому моменту. Затем на берегу нам помог пожилой мужчина», - цитирует Вердума AdFight.

В последнем своем бою 41-летний бразилец проиграл нокаутом в четвертом раунде россиянину Александру Волкову.

На данный момент Вердум отбывает двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

#вердум фабрисио#смешанные единоборства#ufc
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