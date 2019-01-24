Кирилл Шлимко : Хабиб и Макгрегор – два пацана, их мужчинами назвать сложно

ММА 24 января 2019 07:51 Источник: «Прессбол» Автор: Гичунцев Артур

Напомним, россиянин победил ирландца в октябре 2018 года и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Известный белорусский стронгмен и пауэрлифтер Кирилл Шлимко рассказал о своем отношении к бойцам смешанного стиля, а также заявил, что не поддерживает оскорбления перед поединком.

«Мне вообще не очень нравится картина, когда, например, два спортсмена уже на пресс-конференции перед тем, как выйти в ринг, начинают друг другу рассказывать, кто, кого, чего и как. Вспомните хотя бы известный случай с Александром Карелиным. «Непобедимый» японец рассказывал, что русского богатыря он разорвет, будет крушить и метать, уложит за 30 секунд… Ну и что? Вышел Карелин – и этого японца едва смогли унести. Вот чего этот человек добился? Японец выставил себя посмешищем. Это не сильный человек в моем понимании, а неуверенный, раз любит языком чесать. Делать нужно, а когда сделаешь, говорить уже ничего не будешь.

Мне симпатичен русский дух: Карелин, Федор Емельяненко. Это люди достойные, уважаемые, скромные, уверенные в себе – пример духа и характера. А эти выскочки вроде Макгрегора… Да это не бойцы! Попались бы они кому-нибудь на улице примерно в такой же ситуации... Это просто маркетинг – больше ничего, обман людей. Да что там было у них с Хабибом? Два, извините, пацана – по-другому не скажешь. Их даже мужчинами сложно назвать в этом смысле. Легкая весовая категория, повалтузились в этом ринге… Ну что это? А заставили обратить на себя столько внимания! Даже российский президент с ними фото делает. Это маркетинг, а проще говоря, большой обман. Да ничего там не было: выливали друг на друга какую-то грязь. Это вообще аморально и безнравственно», – сказал Шлимко в интервью изданию «Прессбол».