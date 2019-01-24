Хабиб Нурмагомедов: Мне понравилось бить Макгрегора по лицу - Советский спорт
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ММА24 января 2019 12:18Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Мне понравилось бить Макгрегора по лицу

Встреча прошла в октябре 2018 года.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил о поединке против ирландца Конора Макгрегора.

«Мне понравилось бить его его по лицу. Поверьте, очень приятно бить того, кто наговорил про вас много плохого. Я получал удовольствие от каждого удара. Я предложил ему поговорить. После второго или третьего раунда он произнес что-то про то, что это просто бизнес. Он пытался успокоить меня. Но я ответил, что это не спарринг. Может быть, он плохо понимал мой английский.

После боя я немного потерял контроль над собой. Перед боем отец посоветовал мне расслабиться и не слушать его. И когда мой отец хотел наказать меня за мое поведение после поединка, я сказал ему: «Мы не обсуждали, что делать после боя. Мы говорили только о том, что делать перед боем», – цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

#смешанные единоборства#ufc#макгрегор конор#нурмагомедов хабиб
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