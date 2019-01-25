Комиссия Невады назвала сумму гонорара Нурмагомедова за бой с Макгрегором

ММА 25 января 2019 16:13 Источник: MMAjunkie

Во вторник в Лас-Вегасе пройдет очередное заседание Атлетической комиссии Невады (NSAC) по делу о потасовке между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора после чемпионского боя в UFC, сообщает MMAJunkie.

Как сообщил, председатель Атлетической комиссии Невады Энтони Марнелл, один миллион долларов, сумма составляющая половину гарантированного гонорара россиянина за бой, по-прежнему удерживается. Марнелл рассказал, что общий гонорар Нурмагомедова составил порядка 5-6 миллионов долларов, отметив, что точную сумму UFC не разглашает. Глава комиссии также заявил, что комиссия удержала бы зарплату Макгрегора, если бы его участие в драке было известно в ночь боя.

По информации издания, Макгрегор отказался выдвигать обвинения в отношении трех товарищей по команде Нурмагомедова, которые были задержаны полицией Лас-Вегаса на T-Mobile Arena после инцидента.

Отмечается, что Нурмагомедов и Макгрегор будут обязаны присутствовать на заседании лично, если они не смогут до этого момента достигнуть соглашения с комиссией.

Напомним, что 6 октября Нурмагомедов после боя с Макгрегором спровоцировал массовую потасовку, покинув пределы октагона. Позже все действующие бойцы, принявшие в ней участие, были временно отстранены от проведения боев.