Александр Шлеменко: Бейдер обманул Емельяненко, Федор просто не ожидал такого удара

ММА 27 января 2019 08:08 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гра-при Bellator. Напомним, россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру.

"Бейдер молодец, он уже второй раз побеждает именно таким полуджебом, полубоковым ударом. Кинг Мо он также нокаутировал. Поэтому это не случайность. А что касается Федора, то он просто не ожидал такого удара, расслабился. У него были опущены руки вниз, видимо, он ожидал прохода. И я, если честно, тоже ожидал. Получается, Бейдер обманул Емельяненко. Он смотрел в ноги, а ударил в голову.

Ну и судья мало шансов дал Федору. Мне кажется, он рано остановил. Тем более Емельяненко взялся за ногу. Наш боец – большой профессионал, у него огромный опыт. В таких боях нужно давать больше возможности.

К тому же был до этого бой, где Коралес пропустил не менее жесткий удар, но судья хорошо сработал, дал больше шансов. И Корралес в итоге победил. Мне кажется, можно было дать больше шансов Федору.

Стало ли его поражение неожиданным? Если честно, очень неожиданно. Я думал, что Федор выиграет нокаутом, а если и Бейдер, то только решением. Но я ошибался.

Конец ли это карьеры Федора? Сложно сказать. Надо отталкиваться от своего состояния. Но я точно знаю, что это не крах. Еще раз повторю – рановато судья остановил. В таких боях невозможно оценить подготовку. Тут больше сыграл случай", – цитирует Шлеменко Sport24.ru.