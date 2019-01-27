Бейдер прокомментировал победу над Емельяненко в финале Гран-при Bellator - Советский спорт
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ММА27 января 2019 08:24Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Бейдер прокомментировал победу над Емельяненко в финале Гран-при Bellator

Встреча прошла в США и завершилась победой американца на 35-й секунде.

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер поделился эмоциями после победы над россиянином Федором Емельяненко в финале Гран-при.

"Для меня было большой честью драться с таким соперником. Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. В итоге удалось от всего абстрагироваться.

Я понял, что хорошо попал по нему, после чего пошел за ним, чтобы добить. Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере. Главное, что теперь я чемпион в двух весовых категориях. Разумеется, я планирую защищать эти пояса", – цитирует Бейдера ТАСС.

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