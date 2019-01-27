Тактаров считает, что Емельяненко был отравлен перед боем против Бейдера (видео)

ММА 27 января 2019 08:53 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла сегодня и завершилась победой американца.

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров выступил с обращением к болельщикам после поражения Федора Емельяненко в финлае Гран-при Bellator.

Напоним, сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом на 35-й секунде американцу Райану Бейдеру.

"Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые. Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка. Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь", – сказал Тактаров.