Тактаров считает, что Емельяненко был отравлен перед боем против Бейдера (видео)

Встреча прошла сегодня и завершилась победой американца.
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров выступил с обращением к болельщикам после поражения Федора Емельяненко в финлае Гран-при Bellator.
Напоним, сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом на 35-й секунде американцу Райану Бейдеру.
"Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые. Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка. Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь", – сказал Тактаров.
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Иногда твоё окружение высасывает энергию Я видел Олега Мокаева до боя и как энергия уходила из него при появлении...одного человека... Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой Это я набрасываю варианты Я возможно шучу, возможно ошибаюсь, а возможно и нет...
Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)