Алексей Олейник: Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен

ММА 27 января 2019 09:24 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Напомним, россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом на 35-й секунде.

Российский боец UFC Алексей Олейник дал комментарий после поражения Федора Емельяненко в финале Гра-при Bellator.

«Федор прошел тренировочный лагерь и вышел на поединок, он стал вторым среди восьми бойцов, дошел до финала. Федор был зажат, как мне показалось, он был сконцентрирован на проходе в ноги, но Бейдер, как борец, «прикормил» соперника, попробовал атаку. К сожалению, так получилось.

Я бы посоветовал Федору раскрыться, к нему могут приехать многие бойцы, чтобы помочь, посоветовать. Иногда надо меняться. Но скажу, что Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен», – цитирует Олейника ТАСС.