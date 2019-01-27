Алексей Олейник: Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен - Советский спорт
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ММА27 января 2019 09:24Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Алексей Олейник: Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен

Напомним, россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом на 35-й секунде.

Российский боец UFC Алексей Олейник дал комментарий после поражения Федора Емельяненко в финале Гра-при Bellator.

«Федор прошел тренировочный лагерь и вышел на поединок, он стал вторым среди восьми бойцов, дошел до финала. Федор был зажат, как мне показалось, он был сконцентрирован на проходе в ноги, но Бейдер, как борец, «прикормил» соперника, попробовал атаку. К сожалению, так получилось.

Я бы посоветовал Федору раскрыться, к нему могут приехать многие бойцы, чтобы помочь, посоветовать. Иногда надо меняться. Но скажу, что Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен», – цитирует Олейника ТАСС.

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